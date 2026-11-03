नए DSP से बोले CM यादव, रील से ज्यादा रियल प्रॉब्लम करें सॉल्व, 63 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के भौंरी स्थित मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी परेड ग्राउंड में 3 नवंबर को आयोजित 44वें-45वें बैच के उप पुलिस अधीक्षकों (डीएसपी) के दीक्षांत समारोह में सहभागिता की। उन्होंने परेड की सलामी लेकर उसका निरीक्षण किया।

उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों को शील्ड और प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नए अधिकारियों को कर्तव्य के मंत्र भी दिए। रील से ज्यादा रियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सीएम यादव ने कहा कि इस बात की आशा है कि हमारे नए अधिकारी सोशल मीडिया के इस दौर में रील से ज्यादा रियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डाकुओं-नक्सलवाद के बाद आपको अब वर्ष 2029 तक ड्रग्स की समस्या का सफाया करना है।

63 पुलिसकर्मियों की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में 12 करोड़ लागत के ऑडिटोरियम बनाने, विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने और 1 किलोमीटर का एप्रोच रोड बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने नक्सलवाद का खात्मा करने वाले 63 पुलिसकर्मियों की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया। प्रदेश को आज 48 नए जनसेवक मिले हैं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन मध्यप्रदेश और पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रदेश को आज 48 नए जनसेवक मिल रहे हैं। उनसे आज का दिन गौरवांवित हो रहा है। ये जनसेवक राज्य की सेवा करने के लिए अपने आप को तत्पर कर रहे हैं।

मैं प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता की सुरक्षा का दायित्व संभालने जा रहे इन युवाओं को बधाई देता हूं। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस का गौरवशाली अतीत है। जब-जब प्रदेश में चुनौती आई है, तब-तब हमारे पुलिस जवानों ने उनका सामना उच्चतम प्रतिमान स्थापित किए हैं। पुलिस ने नई पीढ़ी को पुरानी बीमारी से मुक्ति दिलाई उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यह राज्य लंबे समय तक डाकुओं के साये में रहा है। चाहे चंबल अंचल हो या रीवा अंचल, हमारी पुलिस ने इन चुनौतियों का सामना सफलता से किया और डाकुओं का उन्मूलन किया। पुलिस ने नई पीढ़ी को पुरानी बीमारी से मुक्ति दिलाई। नक्सलवाद समाप्त कर पुलिस ने साबित की दक्षता मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस बात की कल्पना करना कठिन था कि प्रदेश से कभी नक्सलवाद का संकट खत्म होगा। नक्सलियों की वजह से आदिवासी अंचल में विकास ठप हो गया था। लेकिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से असंभव सा लगने वाला लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में पूरा हुआ। मध्यप्रदेश ने इस लक्ष्य को समय सीमा से पहले हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश वो गौरवशाली प्रदेश है जिसने समय सीमा से पहले नक्सलियों का सफाया कर अपनी दक्षता साबित की। कमजोर वर्ग का सहारा बनें नए अधिकारी मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नए अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका चयन नई चुनौतियों के बीच हो रहा है। यह समय सोशल मीडिया का है। लेकिन, हमारे लिए सोशल मीडिया से ज्यादा सोशल इशु सामने हैं। आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रहें, लेकिन आपके सोशल इशु को भी हल करें।

आप समस्याओं के बजाए उसके समाधान पर ध्यान लगाएं। रील बनाने से ज्यादा रियल प्रॉब्लम सुलझाने में ध्यान लगाएं। उन्होंने कहा कि राज्य आपसे अपेक्षा करता है कि आप सोशल मीडिया की लोकप्रियता से समस्या के समाधान की तरफ ठोक कदम उठाएंगे। जीवन ऐसा बनाएं कि मृत्यु भी इसे गौरवांवित करे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज बदलते दौर में अपराधों की परिस्थितियां बदली हैं, नित नई चुनौतियों के बीच आपको संघर्षरत रहना है। आज की परेड में आपने जो विश्वास का प्राकट्य दिया है, वह अद्भुत है। आपका उत्साह-उमंग और उम्मीदें आसमान को पार करें, लेकिन आप कर्तव्य के मार्ग पर गंभीरता से चलें। परमात्मा एक ही बार जीवन देता है, मृत्यु सभी की आने वाली है। हम जीवन इतना जोरदार बनाएं कि मृत्यु उसे गौरवांवित करे। मैं पुलिस से अपेक्षा करता हूं कि डाकुओं-नक्सलवादियों की चुनौती के बाद ड्रग्स की चुनौती को खत्म करे। वर्ष 2029 तक आप ड्रग्स के खिलाफ भी निर्णायक भूमिका अदा करें।