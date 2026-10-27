दीवाली पर कार्बाइड गन-तोप चलाने वालों की खैर नहीं, प्रशासन ने लगाया 2 महीने का प्रतिबंध, धारा 163 लागू

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली पर पटाखों के साथ कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और कार्बाइड लैंप का इस्तेमाल करने वालों पर प्रशासन सख्ती करने जा रहा है। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने इन जानलेवा उपकरणों के निर्माण से लेकर बिक्री और उपयोग तक पर दो महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

आदेश जारी होने के बाद जिला प्रशासन की टीमें पटाखा बाजारों और गोदामों की जांच करेंगी। सभी एसडीएम और तहसीलदारों को टीम के साथ मैदान में उतरकर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी जानकारी के अनुसार पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके तहत विस्फोटक पदार्थ भरकर अवैध रूप से बनाए जाने वाले कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और कार्बाइड लैंप के निर्माण, संग्रहण, रूपांतरण, मरम्मत, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।