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दीवाली पर कार्बाइड गन-तोप चलाने वालों की खैर नहीं, प्रशासन ने लगाया 2 महीने का प्रतिबंध, धारा 163 लागू

आदेश जारी होने के बाद जिला प्रशासन की टीमें पटाखा बाजारों और गोदामों की जांच करेंगी। सभी एसडीएम और तहसीलदारों को टीम के साथ मैदान में उतरकर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है।

By Madanmohan malviyaEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 09:31:05 PM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 09:31:05 PM (IST)
दीवाली पर कार्बाइड गन-तोप चलाने वालों की खैर नहीं, प्रशासन ने लगाया 2 महीने का प्रतिबंध, धारा 163 लागू
जानलेवा कार्बाइड गन के निर्माण-बिक्री पर रोक।

HighLights

  1. अवैध निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक, उल्लंघन पर कार्रवाई
  2. एसडीएम-तहसीलदार पटाखा दुकानों और गोदामों में करेंगे जांच
  3. जानलेवा कार्बाइड गन के निर्माण-बिक्री पर रोक, धारा 163 लागू

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली पर पटाखों के साथ कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और कार्बाइड लैंप का इस्तेमाल करने वालों पर प्रशासन सख्ती करने जा रहा है। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने इन जानलेवा उपकरणों के निर्माण से लेकर बिक्री और उपयोग तक पर दो महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

आदेश जारी होने के बाद जिला प्रशासन की टीमें पटाखा बाजारों और गोदामों की जांच करेंगी। सभी एसडीएम और तहसीलदारों को टीम के साथ मैदान में उतरकर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है।

धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

जानकारी के अनुसार पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके तहत विस्फोटक पदार्थ भरकर अवैध रूप से बनाए जाने वाले कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और कार्बाइड लैंप के निर्माण, संग्रहण, रूपांतरण, मरम्मत, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


पटाखा बाजारों में भी होगी जांच

दीपावली के लिए शहर में अस्थायी पटाखा दुकानें लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भेल, आनंद नगर, अवधपुरी, कोलार, बैरागढ़, होशंगाबाद रोड, करोंद और रायसेन रोड सहित कई क्षेत्रों में पटाखा बाजार लगेंगे।

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दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस के लिए संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना होगा। प्रशासन की टीमें दुकानों और गोदामों में पहुंचकर नियमों के पालन की जांच करेंगी। प्रतिबंधित उपकरणों की मौजूदगी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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