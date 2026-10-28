दीपावली से पहले बड़ा एक्शन, मुरैना से भोपाल आया ढाई लाख का 7 क्विंटल संदिग्ध पनीर जब्त; रेलवे स्टेशन पर पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों की आशंका के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर से 700 किलो से अधिक मिलावटी पनीर जब्त किया है। मुरैना से लाए गए इस पनीर की कीमत करीब 2.50 लाख रुपये बताई गई है।

देर रात एक्शन

विभागीय टीम ने देर रात करीब दो बजे कार्रवाई को अंजाम दिया।प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग अलर्ट मोड पर है। नियंत्रक मनोज पुष्प के मार्गदर्शन और भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्र के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने यह कार्रवाई की।