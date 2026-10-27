भोपाल में गैस रिफिलिंग सेंटर पर छापा, 98 सिलिंडरों के साथ कोलार इंडेन गैस का कर्मचारी गिरफ्तार; 2 से 3 किलो तक गैस कम मिली

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार रोड के अब्बास नगर में मंगलवार को कोलार इंडेन गैस एजेंसी के कर्मचारी को भरे सिलिंडरों से गैस निकालकर दूसरे सिलिंडरों में भरते हुए पकड़ा गया। खाद्य विभाग, नापतौल विभाग और कोलार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 98 घरेलू गैस सिलिंडर, एक मिनी ट्रक, गैस अंतरण यंत्र और तौल कांटा जब्त किया गया। जांच में सात सिलिंडरों में निर्धारित मात्रा से करीब दो से तीन किलो तक गैस कम मिली है।

एजेंसी का कर्मचारी संतोष खापरे गैस का अंतरण करता मिला कोलार पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि कोलार इंडेन गैस एजेंसी के वाहन में रखे सिलिंडरों से अवैध रूप से गैस निकाली जा रही है। इसके बाद खाद्य विभाग को सूचना दी गई। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पुष्पराज पाटिल और नापतौल विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो एजेंसी का कर्मचारी संतोष खापरे गैस का अंतरण करता मिला।