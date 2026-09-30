भोपाल में मिठाई में कीड़े की शिकायत पर फूड सेफ्टी टीम का छापा, खराब नमकीन, छेना और सॉस के 10 सैंपल लैब भेजे गए

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मंगलवार को अलग-अलग क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की। कार्रवाई के दौरान कुल 10 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं। सबसे गंभीर शिकायत मंदाकिनी स्क्वायर स्थित टेस्ट ऑफ छेना से जुड़ी रही, जहां खरीदी गई मिठाई में इल्लियां-कीट मिलने की शिकायत के बाद टीम ने प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। यहां से चार अलग-अलग खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं।

मिठाई में इल्लियां-कीट मिलने की शिकायत मंदाकिनी स्क्वायर, कोलार रोड स्थित टेस्ट आफ छेना के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची। शिकायतकर्ता ने मिठाई में इल्लियां-कीट मिलने की बात कही थी। इसके बाद टीम ने गुलाब मैंगो चॉकलेट स्वीट, मटर मातृ एवं नमकीन सेव, मिल्क केक और मैंगो चॉकलेट स्वीट के नमूने लिए। अब इनकी गुणवत्ता जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होगी कि खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं।