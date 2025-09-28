मेरी खबरें
    By dilip mangtani
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 02:10:06 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 02:10:06 AM (IST)
    Bhopal: पहली बार एयरलाइंस ने ट्रेन की तरह विशेष विमान चलाने की घोषणा, दीपावली पर यात्रियों को मिलेगा लाभ
    पहली बार एयरलाइंस ने ट्रेन की तरह विशेष विमान चलाने की घोषणा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली के दौरान विभिन्न शहरों से आने एवं जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। इसे देखते हुए पहली बार एयरलाइंस ने ट्रेन की तरह विशेष विमान चलाने की घोषणा की है। फिलहाल भोपाल से दिल्ली एवं बेंगलुरू तक कुछ समय के लिए अतिरिक्त उड़ानों का संचालन होगा। एयर इंडिया ने दिल्ली रूट पर 17 एवं 18 अक्टूबर को अतिरिक्त उड़ान चलाने की घोषणा की है।

    भोपाल से दिल्ली तक सर्वाधिक यात्री सफर करते हैं। उड़ानों की संख्या भी इसी रूट पर अधिक है। दिल्ली तक इंडिगो की तीन एवं एयर इंडिया की दो नियमित उड़ानों का संचालन हो रहा है। रोशनी के पर्व पर यात्रियों को दो दिन के लिए एक अतिरिक्त उड़ान मिल सकेगी।

    पांच दिन विशेष उड़ान

    बेंगलुरू तक पांच दिन विशेष उड़ान इंडिगो ने आईटी प्रोफेशनल्स एवं छात्रों की सुविधा के लिए दीपावली के उपलक्ष्य में पांच दिन विशेष उड़ान संचालित करने का निर्णय लिया है। इस रूट पर इंडिगो की दो उड़ानों का संचालन पहले ही हो रहा है। विशेष उड़ान 15, 17, 20, 22 एवं 24 अक्टूबर को संचालित होगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी के अनुसार एयरलाइंस ने अस्थाई स्लॉट लिया है।

    इस प्रकार होगा उड़ानों का शेड्यूल – 17 अक्टूबर दिल्ली एयर इंडिया भोपाल आगमन सुबह 9.35 बजे, भोपाल प्रस्थान सुबह 10.15 बजे। 18 अक्टूबर दिल्ली एयर इंडिया भोपाल आगमन दोपहर 1.50 बजे, दिल्ली प्रस्थान दोपहर 2.30 बजे। इंडिगो बेंगलुरू 15, 17, 20, 22, 24 अक्टूबर भोपाल आगमन रात्रि 11.10 बजे, भोपाल प्रस्थान रात्रि 11.50 बजे।

