Bhopal: वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटक भ्रमण सामान्य से होगा महंगा , पर्यटकों के लिए गोल्फ कार्ट की सुविधा उपलब्ध

    By vikas verma
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 01:48:40 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 02:36:15 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में एक से सात अक्टूबर 2025 तक राज्य स्तरीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाएगा। वन्यजीव सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर एक अक्टूबर से वन विहार में निजी मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य पार्क में वाहनों से बढ़ रहे प्रदूषण को कम करना है। इसके बदले, वन विहार प्रबंधन गोल्फ कार्ट ई-वाहन पर्यटकों के लिए हॉप आन-हॉप ऑफ सुविधा पर उपलब्ध कराएगा।

    निजी वाहनों पर प्रतिबंध

    निजी वाहनों पर प्रतिबंध के बाद, प्रवेश शुल्क और निजी वाहनों पर प्रतिबंध के कारण वन विहार में पर्यटक भ्रमण सामान्य से महंगा होगा। पर्यटकों के चार-पहिया वाहनों के लिए गेट नंबर 2 सैर-सपाटा की तरफ और दो-पहिया वाहनों के लिए दोनों प्रवेश द्वारों पर शुल्क भुगतान करने पर पार्किंग की सुविधा मिलेगी। विशेष परिस्थितियों में पर्यटक मध्यप्रदेश राजपत्र 1 नवंबर 2024 में निर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान करके संचालक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से वन विहार में प्रवेश या भ्रमण की अनुमति ले सकते हैं।

    इस आयोजन से पर्यटक न केवल वन्य जीवन और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेंगे, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और वन्य जीवन संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।

