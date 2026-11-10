भोपाल में ट्रेन से 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ विदेशी महिला गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और आरपीएफ की टीम ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर जीटी एक्सप्रेस से 500 ग्राम कोकीन के साथ एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है। कोकीन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है। डीआरआई को सूचना मिली थी कि विदेशी महिला ट्रेन में ड्रग के साथ सफर कर रही है।

इसके बाद भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर- 2 पर ट्रेन की घेराबंदी कर सेकंड एसी कोच से विदेशी महिला को पकड़कर उसकी तलाशी ली गई। इस दौरान उसके पास से कोकीन बरामद की गई। डीआरआई और आरपीएफ की टीम ने गुरुवार रात को यह कार्रवाई की थी। जानकारी के मुताबिक विदेशी महिला ट्रेन से चेन्नई से दिल्ली जा रही थी।