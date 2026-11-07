इंदौर कोकीन केस में गिरफ्तार चाय कारोबारी से पूछताछ, पूर्व मंत्री के भतीजे की भूमिका संदिग्ध

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जूनी इंदौर पुलिस ने कोकीन रखने के मामले में गिरफ्तार किए गए चाय कारोबारी से पूछताछ करने में लगी है। इस दौरान दो अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं। इनमें एक पूर्व मंत्री के भतीजे की भूमिका भी संदिग्ध बताया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। हालांकि इन लोगों की भूमिका की अभी जांच की जा रही है।
गुरुवार को जूनी इंदौर थाना पुलिस ने बिचौली निवासी चाय कारोबारी कल्प पुत्र ललित काकरिया को कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके पास से मर्सिडीज कार भी जब्त की थी। पूछताछ के दौरान कारोबारी ने कोकीन खरीदने से जुड़ी जानकारी दी, जिसमें पूर्व मंत्री के भतीजे का नाम सामने आया है।
बताया जा रहा है कि कारोबारी ने पूर्व मंत्री के भतीजे से कोकीन खरीदी थी। इसके बाद कल्प ओमैक्स सिटी में एक पार्टी पहुंचा। जहां कई हाईप्रोफाइल लोगों के शामिल हुए। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कोकीन की खरीद-फरोख्त में किसकी क्या भूमिका थी और पार्टी में इसकी सप्लाई हुई थी या नहीं।
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इसके लिए पुलिस गिरफ्तार कारोबारी के मोबाइल फोन की जांच कर रही है। मोबाइल की लोकेशन, काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर) और वाट्सऐप चैट खंगाली जा रही है। इनसे कारोबारी और पूर्व मंत्री के भतीजे के बीच संपर्क तथा बातचीत के सबूत जुटाए जाएंगे।