इंदौर कोकीन केस में गिरफ्तार चाय कारोबारी से पूछताछ, पूर्व मंत्री के भतीजे की भूमिका संदिग्ध

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जूनी इंदौर पुलिस ने कोकीन रखने के मामले में गिरफ्तार किए गए चाय कारोबारी से पूछताछ करने में लगी है। इस दौरान दो अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं। इनमें एक पूर्व मंत्री के भतीजे की भूमिका भी संदिग्ध बताया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। हालांकि इन लोगों की भूमिका की अभी जांच की जा रही है।

पुलिस ने चाय कारोबारी को किया था गिरफ्तार गुरुवार को जूनी इंदौर थाना पुलिस ने बिचौली निवासी चाय कारोबारी कल्प पुत्र ललित काकरिया को कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके पास से मर्सिडीज कार भी जब्त की थी। पूछताछ के दौरान कारोबारी ने कोकीन खरीदने से जुड़ी जानकारी दी, जिसमें पूर्व मंत्री के भतीजे का नाम सामने आया है।