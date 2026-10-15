अतिक्रमणकारियों और खनन माफिया से निपटने वन अमले की पुलिस के साथ होगी जॉइंट ट्रेनिंग, बुरहानपुर की घटना से लिया सबक

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में अब वन अमले का पुलिस के साथ प्रशिक्षण करवाया जाएगा। राज्य सरकार ने वनों की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह निर्णय किया है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमणकारियों, शिकारियों, लकड़ी चोरों और खनन व रेत माफिया से निपटने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

हाल के दिनों में सागर, खंडवा, ग्वालियर और श्योपुर जैसे कई जिलों में अतिक्रमण हटाने व अवैध उत्खनन रोकने गई वन विभाग की टीमों पर पथराव और जानलेवा हमले की गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। वन विभाग के मैदानी कर्मचारियों को ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कुशल व मजबूत बनाने के लिए ऐसा प्रशिक्षण मददगार होगा।