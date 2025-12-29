संघ-भाजपा तो बहाना, उद्देश्य कांग्रेस में उपेक्षा पर निशाना... दिग्विजय सिंह के बयान से शुरू हुआ अंदरूनी घमासान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अनुशासन और कार्यकर्ताओं के महत्व के तर्क पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा के संगठन शक्ति की जो प्रशंसा की, वह यूं ही नहीं है। इसके गहरे निहितार्थ हैं। राजनीति के मंझे खिलाड़ी दिग्विजय ने ऐसा करके वास्तव में अपनी ही पार्टी कांग्रेस में वरिष्ठों की उपेक्षा को लेकर शीर्ष नेतृत्व पर अपरोक्ष निशाना साधा है। यही वजह है कि उनके बयान का शशि थरूर और सलमान खुर्शीद जैसे उन दिग्गज नेताओं ने समर्थन किया है, जो सदैव पार्टी के अंदर लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते आए हैं।

कांग्रेस नेतृत्व के लिए उलझन पैदा हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक से पहले दिग्विजय सिंह ने एक्स हैंडल पर की अपनी पोस्ट में संघ की प्रशंसा करके भले ही अब उन्होंने चुप्पी साध ली है लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के लिए उलझन पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि एक बार फिर वरिष्ठों की उपेक्षा और संगठनात्मक कमजोरियों को लेकर इनकी लामबंदी से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संयोग नहीं है कि इस बार यह आवाज उस मध्य प्रदेश से उठी है, जहां कांग्रेस मजबूत और सीधे भाजपा से मुकाबले में है, यानी साफ संकेत देने की कोशिश है कि यदि उपेक्षा नहीं थमी तो परिणाम पार्टी के हित में नहीं होंगे।