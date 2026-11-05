33 दिन तक पुलिस को छकाता रहा पूर्व IAS का हत्यारा, बहन को किए एक कॉल ने पहुंचाया सलाखों के पीछे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पूर्व आईएएस राकेश अग्रवाल की हत्या का आरोपित वरुण कुमार अब सलाखों के पीछे है। आरोपित राजधानी में सनसनी फैला देने वाली वारदात कर तब भाग निकला, जब पुलिस को घटना का पता ही नहीं चल सका था। 33 दिन पुलिस की 10 से ज्यादा टीमें मैदान में और अलग-अलग साइबर की टीमें उसकी एक-एक मूवमेंट की तलाश में थीं।

लेकिन आरोपित बेखौफ और बेफिक्र होकर अलग-अलग शहरों में घूमता रहा और 33 दिन तक पुलिस को आसानी से छकाता रहा। उसे यकीन था कि मोबाइल का उपयोग न करने पर पुलिस कभी उसे पकड़ ही नहीं पाएगी और लूटी गई रकम से वह यूं ही ऐश करता रहेगा।

यूं तो वरुण पहले ही बता चुका है कि परिवार में उसे माता-पिता से ज्यादा लगाव नहीं है, लेकिन पंजाब में रहने वाली उसकी बहन को दोस्त के फोन से एक कॉल किया तो पहले से ही अलर्ट मोड पर चल रही पुलिस तुरंत ही सचेत हो गई और जिस नंबर से बहन को फोन पहुंचा था, उसकी पूरी जानकारी खंगाल ली। पुलिस तुरंत फोन करने वाले उसके दोस्त तक पहुंची और फिर उसके माध्यम से मंडली बनाकर घूम रही पुलिस की टीम अलग भेष में पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपित वरुण कुमार को गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार से मथुरा तक बदलता रहा ठिकाना हत्या के बाद वरुण लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। फरारी के दौरान वह हरिद्वार और ऋषिकेश में रहा। इसके बाद दिल्ली, ग्वालियर और मथुरा सहित कई शहरों में घूमता रहा। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने और लगातार शहर बदलने के कारण पुलिस को उसकी लोकेशन तलाशने में चुनौती मिली। वह लूट की रकम के सहारे ठिकाने बदलता और गिरफ्तारी से बचता रहा।