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भोपाल पूर्व IAS हत्याकांड: 8 दिन बाद भी केयरटेकर फरार, अब UP-पंजाब में बस स्टैंड-स्टेशनों पर लगेंगे पोस्टर

पूर्व आइएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के आठ दिन बाद भी मुख्य आरोपित के हाथ नहीं आने पर भोपाल पुलिस ने उसकी तलाश का दायरा और बढ़ा दिया है।

By prashant vyasEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 08 Oct 2026 04:46:28 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Oct 2026 04:46:28 PM (IST)
भोपाल पूर्व IAS हत्याकांड: 8 दिन बाद भी केयरटेकर फरार, अब UP-पंजाब में बस स्टैंड-स्टेशनों पर लगेंगे पोस्टर
भोपाल पूर्व IAS हत्याकांड: बस स्टैंड-स्टेशनों पर लगेंगे पोस्टर

HighLights

  1. पूर्व IAS राकेश अग्रवाल का हत्यारा केयरटेकर 8 दिन से फरार
  2. आरोपी की तलाश में 5 टीमें गठित, 50 हजार का इनाम घोषित
  3. मथुरा, आगरा, ग्वालियर में चस्पा किए जाएंगे आरोपी के पोस्टर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पूर्व आइएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के आठ दिन बाद भी मुख्य आरोपित के हाथ नहीं आने पर भोपाल पुलिस ने उसकी तलाश का दायरा और बढ़ा दिया है। आरोपित की तस्वीर वाले पोस्टर मथुरा, आगरा और ग्वालियर समेत उन प्रमुख स्थानों पर चस्पा किए जाएंगे, जहां उसके पहुंचने की आशंका है। पुलिस की पांच टीमें लगातार उसकी लोकेशन और संभावित ठिकानों को ट्रैक कर रही हैं।

केयरटेकर ने गला काटकर की थी हत्या, 50 हजार का इनाम घोषित

पुलिस के अनुसार, 29-30 सितंबर की दरमियानी रात रातीबड़ के सूरज नगर स्थित घर में पूर्व आइएएस राकेश अग्रवाल की उनके केयरटेकर वरूण कुमार ने गला काटकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपित फरार हो गया। जांच के दौरान पुलिस ने उसके संभावित ठिकानों और आवाजाही से जुड़े कई सुराग जुटाए, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुख्यालय पहले ही 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर चुका है।


रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर CCTV खंगाल रही पुलिस, चस्पा होंगे पोस्टर

आरोपित के पिता ग्वालियर जबकि दो बहनें पंजाब के पटियाला और आगरा में रहती हैं। पुलिस ने आरोपित की तलाश में तीनों स्थानों पर टीमें तैनात कर दी हैं, जहां रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य संभावित स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अब सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाकर लोगों से आरोपित के संबंध में सूचना देने की अपील करेगी।

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