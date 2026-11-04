'IAS ब्रांड है, इसलिए मारा, भागता नहीं तो अपराधी कैसे बनता', पूर्व IAS के हत्यारे का बेखौफ कबूलनामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पूर्व आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के आरोपित वरुण कुमार के बयानों ने वारदात के पीछे उसकी सोच और कुंठित मानसिकता को उजागर कर दिया है। हमीदिया अस्पताल में इलाजरत केयरटेकर वरुण से रातीबड़ पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उसकी मानसिकता जानने के लिए कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार, बेखौफ वरुण ने बिना झिझके कहा, "आईएएस एक ब्रांड है। उनका व्यवहार रूखा था, इसलिए मार दिया।"

जब अफसरों ने पूछा कि पकड़े जाने का पता था तो भागा क्यों, इस पर उसका जवाब था, "तुरंत पकड़ा जाता तो कोई मुझे जान नहीं पाता। भागता नहीं तो क्रिमिनल कैसे कहलाता?" इस बयान ने उसकी उद्दंड मानसिकता को भी उजागर कर दिया है। अफसरों को दिए इन जवाबों से साफ होता है कि आरोपित वरुण पूर्व आईएएस अधिकारी से कुंठित था और लंबे समय से मन में रंज पाले बैठा था। मौका मिलने पर उसने बेरहमी से हत्या कर दी।