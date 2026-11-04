सीहोर में दीपावली से पहले बड़ी कार्रवाई... पुलिस ने पकड़ा 53.50 क्विंटल संदिग्ध मावा, वाहन भी जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। दीपावली पर्व के मद्देनजर जिले में नकली एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों के परिवहन और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में श्यामपुर पुलिस ने गुना से भोपाल की ओर जा रहे आयशर वाहन से 53 क्विंटल 50 किलोग्राम संदिग्ध मावा जब्त किया है।

पुलिस ने मावे के परिवहन में उपयोग किए जा रहे वाहन को भी जब्त कर लिया है। मावे के मिलावटी होने की आशंका के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।