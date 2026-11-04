तत्कालीन शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले पूर्व IFS डबास को जान का खतरा, मांगी सुरक्षा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सिस्टम परिवर्तन अभियान के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डबास ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाणा को पत्र लिखकर पुलिस सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने पूर्व में दिए गए पत्रों का हवाला देते हुए डीजीपी को एक स्मरण-पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने खुद पर जानलेवा हमले की आशंका जताई है।

डबास ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर 'आदिवासियों की आवाज' नामक एक फेसबुक पेज के माध्यम से उनके खिलाफ भड़काऊ, आपत्तिजनक और घटिया पोस्टर-टिप्पणियां पोस्ट की जा रही हैं। इस फेसबुक पेज पर डाली गई कुछ कथित भड़काऊ पोस्टों की छायाप्रति भी साक्ष्य के तौर पर संलग्न की गई है।