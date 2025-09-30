फर्जी खातों के मामले में माखनलाल विश्वविद्यालय का छात्र गिरफ्तार, पुलिस ने बिहार से किया अरेस्ट

भोपाल/मोतिहारी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अमन कुमार को बिहार की मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अमन पिछले दो साल से फर्जी बैंक खातों का जाल फैला रहा था। उसने न सिर्फ बिहार के लोगों के नाम पर खाते खुलवाए बल्कि भोपाल में भी खाते खोले। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि अमन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का छात्र था, लेकिन कम हाजिरी के चलते उसे छह महीने पहले ही विश्वविद्यालय से अलग कर दिया गया था।
पूछताछ में अमन ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात इरशाद नामक व्यक्ति से इंटरनेट मीडिया के जरिए हुई। इरशाद उसे प्रति खाता 2,500 से 5,000 रुपये का लालच देकर खाते खुलवाता था।
भोपाल लाकर होगी जांच
फिलहाल बिहार पुलिस ने भोपाल पुलिस से औपचारिक संपर्क नहीं किया है, लेकिन आशंका है कि अमन ने भोपाल के लोगों के नाम पर भी खाते खोले हैं। जल्द ही बिहार पुलिस इस मामले में भोपाल आकर जांच करेगी।
इसे भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ का डिलेवरी ब्वॉय बना सट्टा सरगना, भोपाल में रुद्र डायमंड एप से करोड़ों का दांव; 7 गिरफ्तार