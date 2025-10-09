मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पूर्व विधायक रवि जोशी अब इंदौर की जगह भोपाल के प्रभारी, इन लोगों को मिली नई जिम्मेदारी

    प्रदेश कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों को जिले के प्रभार से मुक्त करने के साथ कुछ प्रभारियों को इधर से उधर कर दिया। इंदौर के प्रभारी पूर्व विधायक रवि जोशी अब भोपाल जिले के प्रभारी होंगे। वहीं, ग्वालियर जिले के प्रभारी संजीव सक्सेना को इंदौर का प्रभारी बनाया है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 02:39:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 02:39:00 AM (IST)
    पूर्व विधायक रवि जोशी अब इंदौर की जगह भोपाल के प्रभारी, इन लोगों को मिली नई जिम्मेदारी
    पूर्व विधायक रवि जोशी अब इंदौर की जगह भोपाल के प्रभारी

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों को जिले के प्रभार से मुक्त करने के साथ कुछ प्रभारियों को इधर से उधर कर दिया। इंदौर के प्रभारी पूर्व विधायक रवि जोशी अब भोपाल जिले के प्रभारी होंगे। वहीं, ग्वालियर जिले के प्रभारी संजीव सक्सेना को इंदौर का प्रभारी बनाया है।

    सुखदेव पांसे को हरदा जिले के प्रभारी के दायित्व से किया मुक्त

    विधायक और गुना के जिला कांग्रेस अध्यक्ष जयवर्धन सिंह को मंदसौर और महामंत्री सुखदेव पांसे को हरदा जिले के प्रभारी के दायित्व से मुक्त कर दिया। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री संजय कामले ने बताया कि ग्वालियर के प्रभारी अब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा होंगे।

    किन्हें कहां का मिला प्रभारी?

    अमन बजाज को झाबुआ, अरविंद बागरी को नीमच, देवास के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज रजानी को मंदसौर, ओम पटेल को नर्मदापुरम, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को हरदा और सदाशिव यादव को देवास जिले का प्रभारी बनाया गया है।

    इसे भी पढ़ें... MP में शराब के नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक, डरे सहमे नजर आए बच्चे, प्राचार्य ने भगाया

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.