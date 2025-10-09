पूर्व विधायक रवि जोशी अब इंदौर की जगह भोपाल के प्रभारी, इन लोगों को मिली नई जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों को जिले के प्रभार से मुक्त करने के साथ कुछ प्रभारियों को इधर से उधर कर दिया। इंदौर के प्रभारी पूर्व विधायक रवि जोशी अब भोपाल जिले के प्रभारी होंगे। वहीं, ग्वालियर जिले के प्रभारी संजीव सक्सेना को इंदौर का प्रभारी बनाया है।

सुखदेव पांसे को हरदा जिले के प्रभारी के दायित्व से किया मुक्त विधायक और गुना के जिला कांग्रेस अध्यक्ष जयवर्धन सिंह को मंदसौर और महामंत्री सुखदेव पांसे को हरदा जिले के प्रभारी के दायित्व से मुक्त कर दिया। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री संजय कामले ने बताया कि ग्वालियर के प्रभारी अब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा होंगे।