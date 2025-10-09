MP में शराब के नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक, डरे सहमे नजर आए बच्चे, प्राचार्य ने भगाया

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 01:36:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 01:36:29 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले के जनपद मेहंदवानी अंतर्गत ग्राम सरसी स्थित एकीकृत मिडिल स्कूल में बुधवार को एक शिक्षक के शराब के नशे में स्कूल पहुंचने का मामला सामने आया है। शराब के नशे में शिक्षक के स्कूल पहुंचने से बच्चे भी डरे सहमे नजर आए। मामले की खबर प्रधानपाठक द्वारा दिए जाने के बाद संकुल प्राचार्य आरके चंद्रोल स्कूल पहुंच गए।

    कक्षा एक और दो विद्यार्थियों को पढ़ाते मिले

    स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से शराबी शिक्षक को स्कूल परिसर से बाहर भगाया गया। इस मामने में प्राचार्य द्वारा प्रतिवेदन तैयार कर जनजातीय कार्य विभाग जिला कार्यालय भेजने की बात कही है। संकुल प्राचार्य आरके चंद्रोल ने के अनुसार प्रधानपाठक ने दो दिन पहले ही शिक्षक जानू सिंह धुर्वे के नशे में स्कूल आने के बारे में बताया था। बुधवार को जब वे निरीक्षण के लिए स्कूल पहुंचे तो शिक्षक जानू सिंह धुर्वे कक्षा एक और दो विद्यार्थियों को शराब के नशे में ही अध्ययन कराते मिले।

    शराबी शिक्षक से स्कूल का स्टाफ भी परेशान

    बताया गया कि एकीकृत एकीकृत मिडिल स्कूल में कुल 77 विद्यार्थी दर्ज हैं। प्रधानपाठक और नियमित शिक्षक भुवनेश्वरी सहित दो अन्य अतिथि शिक्षक स्कूल में पदस्थ हैं। बताया गया कि शिक्षक जानू सिंह धुर्वे का स्थानांतरण एक वर्ष पहले ही सरसी स्कूल में हुआ है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि शराबी शिक्षक से स्कूल का स्टाफ भी परेशान है। वे आए दिन शराब के नशे में ही स्कूल पहुंच जाते हैं। ग्रामीणों द्वारा जिम्मेदारों से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।

