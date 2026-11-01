नागपुर से गिरफ्तारी के बाद पूर्व IAS थेटे को राहत, पर लोकायुक्त में दर्ज 25 मुकदमों पर अब भी सस्पेंस

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। चेक बाउंस होने के मामले में तीन दिन पहले नागपुर से गिरफ्तार मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आइएएस अधिकारी रमेश थेटे के विरुद्ध लोकायुक्त संगठन में 25 मामले पंजीबद्ध हैं। इनमें अभियोजन की स्वीकृति भी संबंधित विभागों से नहीं मिली है। अधिकतर प्रकरण पद के दुरुपयोग के हैं।

उज्जैन में अपर आयुक्त रहते सीलिंग की जमीन के आवंटन में गड़बड़ी के आरोप और पद के दुरुपयोग के मामले में उनके विरुद्ध वर्ष 2013 में 22 प्रकरण कायम किए गए थे। मामलों में राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को भी आरोपित बनाया गया था। वर्ष 2013 से इन प्रकरणों में अभियोजन चलाने की स्वीकृति मांगी जा रही है, जो नहीं मिली है।

चेक बाउंस मामले में हुई थी गिरफ्तारी, कोर्ट से मुचलके पर सशर्त रिहाई बता दें कि साढ़े 11 लाख रुपये का चेक बाउंस होने के आरोप में दर्ज प्रकरण पर भोपाल पुलिस ने थेटे को 28 अक्टूबर को गिरफ्तार कर भोपाल की जिला कोर्ट में प्रस्तुत किया था। यहां से उन्हें मुचलके पर सशर्त छोड़ दिया गया। पूर्व IAS थेटे की सफाई: कोर्ट के निर्देशों पर लिए निर्णय वहीं, इस संबंध में रमेश थेटे ने कहा कि उज्जैन की अपर आयुक्त न्यायालय के मामले थे। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में हमने कई मामलों में निर्णय लिया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही आदेश पारित किए थे। हमारे निर्णयों को हाई कोर्ट ने सही माना है।