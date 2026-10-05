बुंदेलखंड के किसानों की चमकेगी किस्मत, स्पेशल फार्मिंग जोन से विदेशों तक पहुंचेंगे उत्पाद, 5500 किसानों की आय होगी 3.5 गुना तक

सौरभ सोनी, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में खेती को लाभकारी बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार निजी निवेशकों के साथ मिलकर कृषि आधारित विकास मॉडल पर काम करेगी। इसके लिए स्पेशल एग्रीकल्चर जोन विकसित किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ना, उनकी फसलों को सीधे विदेश के बाजारों तक पहुंचाना और पानी की कमी वाले बुंदेलखंड में पानी व मिट्टी को बचाना है। बुंदेलखंड के उत्पाद विदेशों में होंगे निर्यात रियो टिंटो कंसोर्टियम समूह ने इस क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव दिया है। यह स्पेशल फार्मिंग जोन मॉडल पर कार्य करेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्पादित हल्दी, अनार, अदरक, अश्वगंधा और उनसे बने उत्पादों का यूएसए, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, यूके, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में निर्यात किया जाएगा।

इसके लिए निर्यात समेत एक पूरी वैल्यू चेन बनाई जाएगी, यानी निजी निवेशक कंपनी बीज से लेकर फसल की कटाई, पैकेजिंग और उसे निर्यात करने की पूरी व्यवस्था खुद संभालेंगी, ताकि किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिले और अधिक दाम मिले। यह 201 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया गया है। कुल 10 हजार एकड़ के प्रस्तावित मॉडल में 5,500 किसानों को जोड़ा जाएगा।