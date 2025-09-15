मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल में जयपुर पुलिस ने डाला डेरा... तीन ठगों की तलाश शुरू, एक आरोपी रिमांड पर

    राजस्थान के जयपुर कोतवाली थाने की पुलिस ने रविवार को भोपाल में डेरा डालकर तीन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। ये बदमाश फर्जी पुलिस कर्मी बनकर बीस लाख रुपये की ठगी में शामिल हैं।

    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 01:08:33 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 01:08:32 AM (IST)
    भोपाल में जयपुर पुलिस ने डाला डेरा... तीन ठगों की तलाश शुरू, एक आरोपी रिमांड पर
    भोपाल में जयपुर पुलिस ने डाला डेरा

    नईदुनिया,भोपाल। राजस्थान के जयपुर कोतवाली थाने की पुलिस ने रविवार को भोपाल में डेरा डालकर तीन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। ये बदमाश फर्जी पुलिस कर्मी बनकर बीस लाख रुपये की ठगी में शामिल हैं।

    पुलिस के साथ भोपाल का एक बदमाश भी है, जिसे गिरफ्तार कर रिमांड पर जयपुर लाया गया है। जयपुर कोतवाली के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि करीब एक माह पहले थाना क्षेत्र में चार फर्जी पुलिस कर्मी चेकपॉइंट लगाकर कारोबारी की कार को रोककर 20 लाख रुपये जब्त करने का झांसा देकर फरार हो गए थे।

    सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ईरानी डेरा निशातपुरा के चार बदमाशों की पहचान हुई। गिरफ्तार आरोपी रहमत अली ने अपने बाकी साथियों के नाम बताए, जो वारदात के बाद भोपाल भाग गए थे। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

    कई तरह के वारदात

    गिरोह इससे पहले यूपी में भी इसी तरह की वारदात कर चुका है। गिरफ्तार आरोपित पहले यूपी पुलिस ने पकड़ा था। जयपुर की घटना से संबंधित रिमांड पर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। स्थानीय पुलिस के सहयोग से बाकी आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.