भोपाल में जयपुर पुलिस ने डाला डेरा... तीन ठगों की तलाश शुरू, एक आरोपी रिमांड पर

नईदुनिया,भोपाल। राजस्थान के जयपुर कोतवाली थाने की पुलिस ने रविवार को भोपाल में डेरा डालकर तीन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। ये बदमाश फर्जी पुलिस कर्मी बनकर बीस लाख रुपये की ठगी में शामिल हैं।

पुलिस के साथ भोपाल का एक बदमाश भी है, जिसे गिरफ्तार कर रिमांड पर जयपुर लाया गया है। जयपुर कोतवाली के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि करीब एक माह पहले थाना क्षेत्र में चार फर्जी पुलिस कर्मी चेकपॉइंट लगाकर कारोबारी की कार को रोककर 20 लाख रुपये जब्त करने का झांसा देकर फरार हो गए थे।