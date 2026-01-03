MP में महंगाई के दौर में मजाक! पांच रुपये में 4 रोटी और ₹2 में सलाद, 8 साल से नहीं बढ़ा अस्पतालों में भोजन का बजट

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में जहां बड़े अधिकारी दिनभर में 40 से 60 रुपये का बोतल बंद पानी पी जाते हैं, तो अस्पतालों में रोगियों के भोजन के लिए सरकार एक समय का मात्र 24 रुपये ही दे रही है। इसमें नाश्ता और भोजन दोनों शामिल हैं। वर्ष 2014 तक रोगियों के भोजन का बजट प्रतिदिन 40 रुपये था, जिसे 2017 में 48 रुपये किया गया। तब से बढ़ोतरी नहीं की गई। इतनी ही राशि में दूध, फल और पौष्टिक भोजन देने का दावा किया जाता है, पर जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उससे समझा जा सकता है कि रोगियों को भोजन कैसा मिल रहा होगा।

आठ साल से नहीं बढ़ा बजट पिछले आठ वर्ष से बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि कच्चे माल जैसे दाल, चावल तेल आदि की कीमतें दो से तीन गुना तक बढ़ गई हैं। रेट लिस्ट में उल्लेखित दरें हास्यास्पद हैं। दो रुपये में एक कटोरी सलाद और पांच रुपये में चार रोटी देने की बात मेन्यू में लिखी है। दूध 68 रुपये लीटर मिल रहा है, पर मेन्यू में 10 रुपये में 250 एमएल दूध और चार बिस्कुट देने की बात है। ऐसे अन्य सामग्री की दरों को जोड़ते हुए 48 रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें भी रोगियों को भोजन उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार कमाई कर रहा होगा तो सच्चाई में रोगी के खाने पर कितने रुपये खर्च किए जा रहे हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है।