भोपाल के रिटायर्ड IAS मर्डर केस में बड़े खुलासे: ₹1 करोड़ की धोखाधड़ी का एंगल, गुरुग्राम कनेक्शन और आगरा में मिला मोबाइल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की भोपाल स्थित घर पर हत्या में धोखाधड़ी के एक विवाद का एंगल भी सामने आ रहा है। राकेश ने हरियाणा के गुरुग्राम निवासी एक व्यक्ति के झांसे में आकर एक करोड़ रुपये का निवेश किया था।

विवाद हुआ तो इस मामले में आरोपित अजीत पाटनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दिया। वह जेल गया और जमानत पर है। इसी महीने इस केस का ट्रायल शुरू होना था। आरोपी का घर गुरुग्राम के पास जिस केयरटेकर वरुण कुमार पर राकेश की हत्या का आरोप है, उसका घर गुरुग्राम से 250 किलोमीटर दूर है। हत्या के मामले में पुलिस इस विवाद पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने इस मामले और हत्या में किसी भी तरह की समानता से फिलहाल इन्कार किया है। अंगूठियां और घड़ियां गायब इस बीच, स्वजन ने गुरुवार को पुलिस को बताया कि सोने की चेन, अंगूठियां और अलमारी में रखी चार बेशकीमती घड़ियां गायब हैं। वहीं, राकेश अग्रवाल का बेटा सिद्धांत अपनी पत्नी के साथ अमेरिका से भोपाल पहुंच गया। पेशे से इंजीनियर सिद्धांत ने दो साल पहले एक अमेरिकी युवती से विवाह किया था।

फरार है आरोपी बता दें कि 1982 बैच के आईएएस अधिकारी रहे 72 वर्षीय राकेश अग्रवाल की भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र के सूरज नगर स्थित घर में बुधवार को तड़के सोते समय गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपित ने रसोई में रखे एलपीजी सिलेंडर का रेगुलेटर खोलकर आग लगाने की भी कोशिश की थी। पुलिस इस मामले में घर पर काम करने वाले केयरटेकर वरुण कुमार को मुख्य संदिग्ध मानकर उसकी तलाश कर रही है। वह घटना के बाद से फरार है। आरोपित केयरटेकर को कुछ दिन पहले ही एक एजेंसी के जरिए काम पर रखा गया था। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अपनी पत्नी के साथ घर में रहते थे। घटना के समय पत्नी दूसरे कमरे में सो रही थीं। आगरा में मिला मोबाइल मृतक राकेश अग्रवाल का लूटा हुआ मोबाइल आगरा के एक व्यक्ति के पास चालू हालत में मिला। भोपाल पुलिस को उस व्यक्ति ने बताया कि उसे मोबाइल एक जगह पड़ा मिला। पुलिस को आशंका है कि हत्या के बाद केयरटेकर वरुण ने ही मोबाइल आगरा में किसी को सस्ते दाम पर बेच दिया होगा और बाद में वह किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंच गया।