भोपाल: पति की मौत के बाद बीमा क्लेम दिलाने के नाम पर ठगी, झांसा देकर पत्नी से ऐंठे ₹7.72 लाख
भोपाल के बैरागढ़ निवासी बीना वर्मा को पति की मौत के बाद 55 लाख रुपये का बीमा क्लेम दिलाने का भरोसा देकर साइबर जालसाजों ने टैक्स और प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर 4.65 लाख रुपये ठग लिए।
Publish Date: Sun, 15 Nov 2026 09:02:15 AM (IST)Updated Date: Sun, 15 Nov 2026 09:25:45 AM (IST)
प्रतीकात्मक
HighLights
- 55 लाख के बीमा क्लेम का दिया झांसा
- रकम वापस दिलाने के नाम पर दूसरी ठगी
- बेटी ने फोन-पे हिस्ट्री से पकड़ा फर्जीवाड़ा
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पति की मौत के बाद बीमा क्लेम की रकम दिलाने का झांसा देकर साइबर जालसाजों ने एक महिला से 7.72 लाख रुपये ठग लिए। जालसाजों ने महिला को बताया कि उसके पति की बीमा पॉलिसी पर 55 लाख रुपये का क्लेम बन रहा है। रकम खाते में जमा कराने के लिए टैक्स और अन्य शुल्क के नाम पर किस्तों में रुपये जमा कराए।
हैरानी की बात यह है कि जब महिला को ठगी का अहसास हुआ तो दूसरे जालसाज ने बीमा कंपनी का अधिकारी बनकर संपर्क किया और पहले ठगे गए रुपये वापस दिलाने के नाम पर फिर 3.07 लाख रुपये ऐंठ लिए। बेटी ने मां की फोन-पे हिस्ट्री चेक की तो पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।
21 साल बाद आया कंपनी का फोन
साइबर शिकायत के आधार पर बैरागढ़ पुलिस ने दो ई-जीरो एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। बैरागढ़ के कैलाश नगर निवासी 21 वर्षीय अंशिका वर्मा के पिता विनोद वर्मा की अगस्त 2022 में बीमारी से मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार को पीएनबी मेटलाइफ से 72 हजार रुपये का बीमा क्लेम मिला था। करीब एक साल बाद 21 जून 2026 को मां बीना वर्मा के पास फोन आया।
टैक्स और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ठगी
कॉल करने वाले ने खुद को बीमा कंपनी की मुंबई शाखा का अधिकारी बताते हुए 55 लाख रुपये का क्लेम मिलने की बात कही। इसके लिए टैक्स और प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर जून से नवंबर 2024 के बीच अलग-अलग बैंक खातों में कुल 4.65 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए।इसके बाद जुलाई 2026 में एक अन्य व्यक्ति ने हैदराबाद की बीमा कंपनी का अधिकारी बनकर फोन किया।
उसने पहले ठगी करने वालों को फर्जी बताते हुए रकम वापस दिलाने और बंद बीमा क्लेम दोबारा चालू कराने का भरोसा दिया। इस बहाने अलग-अलग खातों में 3.07 लाख रुपये और जमा करा लिए। बेटी ने नवंबर में फोन-पे की हिस्ट्री देखी तो मां से पूछताछ में पूरा मामला सामने आया।