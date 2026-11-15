भोपाल: पति की मौत के बाद बीमा क्लेम दिलाने के नाम पर ठगी, झांसा देकर पत्नी से ऐंठे ₹7.72 लाख

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पति की मौत के बाद बीमा क्लेम की रकम दिलाने का झांसा देकर साइबर जालसाजों ने एक महिला से 7.72 लाख रुपये ठग लिए। जालसाजों ने महिला को बताया कि उसके पति की बीमा पॉलिसी पर 55 लाख रुपये का क्लेम बन रहा है। रकम खाते में जमा कराने के लिए टैक्स और अन्य शुल्क के नाम पर किस्तों में रुपये जमा कराए।

हैरानी की बात यह है कि जब महिला को ठगी का अहसास हुआ तो दूसरे जालसाज ने बीमा कंपनी का अधिकारी बनकर संपर्क किया और पहले ठगे गए रुपये वापस दिलाने के नाम पर फिर 3.07 लाख रुपये ऐंठ लिए। बेटी ने मां की फोन-पे हिस्ट्री चेक की तो पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।

21 साल बाद आया कंपनी का फोन

साइबर शिकायत के आधार पर बैरागढ़ पुलिस ने दो ई-जीरो एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। बैरागढ़ के कैलाश नगर निवासी 21 वर्षीय अंशिका वर्मा के पिता विनोद वर्मा की अगस्त 2022 में बीमारी से मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार को पीएनबी मेटलाइफ से 72 हजार रुपये का बीमा क्लेम मिला था। करीब एक साल बाद 21 जून 2026 को मां बीना वर्मा के पास फोन आया।

टैक्स और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ठगी