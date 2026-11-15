चूनाभट्टी TI धर्मेंद्र मौर्य सस्पेंड, भोपाल पुलिस कमिश्नर के जनसंवाद में नदारद रहने पर एक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के जनसंवाद कार्यक्रम से नदारद होने पर चूनाभट्टी टीआई धर्मेंद्र मौर्य पर निलंबन की गाज गिरी है। निरीक्षक धर्मेंद्र मौर्य को शनिवार रात निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई की वजह जनसंवाद कार्यक्रम में उनकी गैरमौजूदगी के अलावा कमिश्नर के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियानों में कमजोर प्रदर्शन भी बताया जा रहा है।

गैरहाजिरी पर हुआ एक्शन



