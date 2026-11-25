नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एक कारोबारी की भुगतान संबंधी गलती को पंजाब की कंपनी के संचालक और उसके सहयोगी ने ठगी का मौका बना लिया। मैनपावर सप्लाई के 9.80 लाख रुपये के सौदे में कारोबारी ने गलती से 99.80 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।

अतिरिक्त रकम लौटाने के बजाय आरोपितों ने बैंक की तकनीकी समस्या बताकर वापसी के नाम पर 11.60 लाख रुपये और वसूल लिए। इसके बाद फर्जी यूपीआई स्क्रीनशाट भेजकर रकम लौटाने का भरोसा दिलाते रहे, लेकिन भुगतान नहीं किया। मैनपावर सप्लायर कंपनी का मामला हबीबगंज पुलिस ने हरीश कुमार और चेतन कुमार करले के खिलाफ केस दर्ज किया है। अरेरा कॉलोनी निवासी मैनपावर सप्लायर आशीष तिवारी ने 6 अक्टूबर 2026 को केनरा बैंक से टच क्लाउड साल्यूशन कंपनी के खाते में भुगतान किया था।