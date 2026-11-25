नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मेट्रो निर्माण के चलते संकरी हुई सड़क पर रास्ता देने को लेकर हुए विवाद में कार सवार चार युवकों ने जमकर गुंडागर्दी की। पहले दूसरी कार को टक्कर मारी, फिर कार से उतरे युवक पर चाकू और लोहे की राड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

वारदात सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात करीब 3:30 बजे अरेरा हिल्स थाने के पास हुई। टक्कर लगने पर हुआ विवाद पुलिस के अनुसार अयोध्या बायपास स्थित छत्तीसगढ़ कॉलोनी निवासी रितिक मालवीय (26) दोस्त अशरफ और मुज्जमिल के साथ कार से प्रोफेसर कॉलोनी से अयोध्या नगर जा रहा था। राजभवन तिराहे से पुलिस कंट्रोल रूम की ओर मुड़ते समय पीछे से टक्कर लगने पर रितिक कार से उतरा।