छह हजार कंपनी संचालक से लेकर 50 हजार की मासिक आमदनी वाले तक ले रहे थे मुफ्त का राशन

वैभव श्रीधर, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में 50 हजार से अधिक मासिक आमदनी वाले लोग भी निश्शुल्क राशन लेते रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे संदिग्ध हितग्राहियों की सूची प्रदेश सरकार को भेजी थी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने कलेक्टरों के माध्यम से जांच कराई तो 32 हजार ऐसे व्यक्ति पाए गए, जिनकी वार्षिक आय छह लाख से अधिक निकली।

इसी तरह 143 ऐसे व्यक्ति भी राशन ले रहे थे, जो जीएसटी के दायरे में आते हैं। छह हजार कंपनी संचालक भी इसी श्रेणी में शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि कोविड 19 के समय गरीबों की सहायता के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रतिमाह निश्शुल्क राशन देने की व्यवस्था लागू की थी, जो अनवरत जारी है। 5.25 करोड़ हितग्राहियों को निश्शुल्क खाद्यान्न वितरित होता है प्रदेश के 5.25 करोड़ हितग्राहियों को निश्शुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाता है। इस खाद्यान्न की लागत 22 हजार 600 करोड़ रुपये थी। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्राथमिकता परिवार में शामिल करके आवेदन मिलते हैं।

चूंकि, भारत सरकार ने इसमें अधिकतम सीमा निर्धारित की हुई है, इसलिए नए नाम जुड़ नहीं पा रहे थे। ई-केवाईसी कराकर मृत, एक हितग्राही का नाम दो जगह होने, पलायन या अन्य कारण से लगभग 20 लाख हितग्राहियों के नाम हटाए गए हैं। केंद्र सरकार ने सूची भेज सत्यापन के दिए निर्देश वहीं, भारत सरकार ने छह लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय, जीएसटी भुगतान करने वाले और कंपनी में संचालकों की सूची भेजकर सत्यापन करने के निर्देश दिए। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने कलेक्टरों के माध्यम से जांच कराई तो 32,379 ऐसे व्यक्ति पाए गए जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक है। यानी मासिक आमदनी 50 हजार रुपये है।