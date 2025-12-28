मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में आउटसोर्स भर्ती पर सवाल, नियमों को दरकिनार करने का आरोप,व्यवस्था पर सवालिया निशान

    स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में कुल 18,653 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम ...और पढ़ें

    By mukesh vishwakarmaEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 08:12:44 AM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 08:12:44 AM (IST)
    MP में आउटसोर्स भर्ती पर सवाल, नियमों को दरकिनार करने का आरोप,व्यवस्था पर सवालिया निशान
    MP में आउटसोर्स भर्ती पर सवाल

    HighLights

    1. MP में आउटसोर्स भर्ती पर सवाल
    2. नियमों को दरकिनार करने का आरोप
    3. व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहा

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में कुल 18,653 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्तियां की जानी हैं। इन नियुक्तियों को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

    नियमों का खुलेआम उल्लंघन

    आरोप है कि निजी एजेंसियों के जरिए की जा रही भर्तियों में नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और धनबल के सहारे प्रक्रियाओं को प्रभावित किया जा रहा है। मप्र संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने बताया कि कई स्थानों पर तय मापदंडों और पारदर्शी चयन प्रक्रिया को नजरअंदाज कर नियुक्तियां की जा रही हैं।


    योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं

    इससे योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल पा रहा है और पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहे हैं। यदि इन नियुक्तियों की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ गंभीर खिलवाड़ होगा। मौजूदा व्यवस्था में पूंजी और प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जबकि आम युवाओं और जरूरतमंद अभ्यर्थियों को दरकिनार किया जा रहा है।

    इसे भी पढ़ें- भिंड में म्यूल खाते से करोड़ों की ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा, दुबई तक जुड़ा तार

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.