    भोपाल में टोल प्लाजा पर भारी बवाल... टैक्स मांगने पर भड़के युवकों का तांडव, बूथ में की तोड़फोड़, Video वायरल

    Bhopal News: मिसरोद थाना क्षेत्र के 11 मील टोल प्लाजा पर शनिवार शाम टोल टैक्स को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। बिना टोल दिए कार निकालने ...और पढ़ें

    By prashant vyasEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 09:39:43 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 09:39:43 PM (IST)
    भोपाल में टोल प्लाजा पर भारी बवाल... टैक्स मांगने पर भड़के युवकों का तांडव, बूथ में की तोड़फोड़, Video वायरल
    मिसरोद टोल प्लाजा में तोड़फोड़ करते बदमाश।

    HighLights

    1. टोल रोकने पर साथियों को बुलाकर लाया युवक
    2. टोल कर्मचारियों पर किया जानलेवा हमला
    3. मिसरोद पुलिस कार नंबर से तलाश रही आरोपी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मिसरोद थाना क्षेत्र के 11 मील टोल प्लाजा पर शनिवार शाम टोल टैक्स को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। बिना टोल दिए कार निकालने की कोशिश कर रहे एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया और कर्मचारियों के साथ मारपीट की।

    लोकल लेन से कार निकालने पर शुरू हुआ विवाद

    जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम करीब 5:30 बजे एक युवक अपनी कार लेकर टोल प्लाजा पहुंचा। उसने टोल शुल्क देने से साफ इनकार कर दिया और जबरन 'लोकल लेन' से वाहन निकालने का प्रयास किया। जब ड्यूटी पर मौजूद टोल कर्मचारियों ने उसे रोका, तो दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। आरोप है कि इस दौरान बड़ी संख्या में टोलकर्मी वहां जमा हो गए और युवक के साथ अभद्रता की गई, जिसके बाद युवक वहां से चला गया।


    साथियों के साथ लौटकर बोला हमला, की तोड़फोड़

    विवाद यहीं शांत नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद वह युवक अपने कई साथियों को साथ लेकर दोबारा टोल प्लाजा लौटा। चश्मदीदों के अनुसार, युवकों ने लाठी-डंडों से लैस होकर टोल कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। इस हमले में एक कर्मचारी को चोटें आई हैं। हमलावरों ने टोल बूथ के आसपास लगे उपकरणों और संपत्ति में भी तोड़फोड़ की। घटना के समय वहां मौजूद लोगों ने इस पूरे हंगामे का वीडियो बना लिया, जो अब पुलिस के पास है।

    पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश

    टोल प्लाजा प्रबंधन ने घटना के वीडियो फुटेज के साथ मिसरोद थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी रतन सिंह परिहार ने बताया कि टोल पर मारपीट और तोड़फोड़ की शिकायत मिली है। फिलहाल पुलिस कार के नंबर के आधार पर मुख्य आरोपी और उसके साथियों की पहचान करने में जुटी है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमलावर किसी विशेष संगठन से जुड़े थे या नहीं। पुलिस का कहना है कि जांच के तथ्यों के आधार पर जल्द ही एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

