एमपी के 1.5 लाख बच्चों की फ्री बस सेवा फिलहाल रहेगी जारी! कैबिनेट बैठक में रोक पर नहीं हुई चर्चा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के सांदीपनि विद्यालयों में अध्ययनरत लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। बीते दिनों ऐसी खबरें और अटकलें जोर पकड़ रही थीं कि राज्य कैबिनेट की बैठक में सांदीपनि स्कूलों की मुफ्त बस सेवा को बंद करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है और इसका वित्तीय भार छात्रों पर डाला जा सकता है।

हालांकि, हाल ही में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर कोई चर्चा ही नहीं की गई। ऐसे में प्रदेश के लगभग 1.5 लाख स्कूली बच्चों की फ्री बस सेवा फिलहाल पहले की तरह ही बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।