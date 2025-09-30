PBS को लेकर बड़ा अपडेट... Bhopal Metro Stations पर शिफ्ट होंगे 29 पीबीएस स्टैंड, आरेंज और ब्लू लाइन पर शुरू होगा काम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी ने पब्लिक बाइक शेयरिंग (PBS) स्टैंड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शहर में जहां नागरिक साइकिलों का उपयोग कम कर रहे थे या बार-बार छेड़छाड़ की शिकायतें मिल रही थीं, वहां से अब पीबीएस स्टैंड हटाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट रोड आदित्य एवेन्यू, बैरागढ़ थाना, सदर मंजिल और कोहेफिजा थाना के सामने से स्टैंड पहले ही हटा दिए गए हैं।

अब इन स्टैंडों को भोपाल मेट्रो स्टेशनों पर शिफ्ट किया जाएगा, ताकि मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को अंतिम पड़ाव तक सुगम यातायात की सुविधा मिल सके। अक्टूबर के पहले सप्ताह से शुरुआत कंपनी की योजना के अनुसार अक्टूबर के पहले सप्ताह से मेट्रो स्टेशनों पर PBS स्टैंड स्थापित करने का काम शुरू होगा। सबसे पहले आरेंज लाइन के प्रायोरिटी कॉरिडोर के आठ मेट्रो स्टेशनों पर स्टैंड लगाए जाएंगे। इसके बाद ब्लू लाइन समेत अन्य स्टेशनों पर चरणबद्ध तरीके से यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।