    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 10:46:44 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 04:05:35 AM (IST)
    PBS को लेकर बड़ा अपडेट... Bhopal Metro Stations पर शिफ्ट होंगे 29 पीबीएस स्टैंड, आरेंज और ब्लू लाइन पर शुरू होगा काम
    Bhopal Metro Stations पर शिफ्ट होंगे 29 पीबीएस स्टैंड

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी ने पब्लिक बाइक शेयरिंग (PBS) स्टैंड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शहर में जहां नागरिक साइकिलों का उपयोग कम कर रहे थे या बार-बार छेड़छाड़ की शिकायतें मिल रही थीं, वहां से अब पीबीएस स्टैंड हटाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट रोड आदित्य एवेन्यू, बैरागढ़ थाना, सदर मंजिल और कोहेफिजा थाना के सामने से स्टैंड पहले ही हटा दिए गए हैं।

    अब इन स्टैंडों को भोपाल मेट्रो स्टेशनों पर शिफ्ट किया जाएगा, ताकि मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को अंतिम पड़ाव तक सुगम यातायात की सुविधा मिल सके।

    अक्टूबर के पहले सप्ताह से शुरुआत

    कंपनी की योजना के अनुसार अक्टूबर के पहले सप्ताह से मेट्रो स्टेशनों पर PBS स्टैंड स्थापित करने का काम शुरू होगा। सबसे पहले आरेंज लाइन के प्रायोरिटी कॉरिडोर के आठ मेट्रो स्टेशनों पर स्टैंड लगाए जाएंगे। इसके बाद ब्लू लाइन समेत अन्य स्टेशनों पर चरणबद्ध तरीके से यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

    2017 में हुई थी शुरुआत

    2017 में स्मार्ट सिटी कंपनी ने शहर में करीब 55 PBS स्टैंड बनाए थे। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च हुए थे और जर्मनी से 500 साइकिलें मंगाई गई थीं। शुरुआत में करीब 40 हजार नागरिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। वर्तमान में भी प्रतिदिन लगभग एक हजार लोग इन साइकिलों का उपयोग कर रहे हैं।

    भोपाल मेट्रो संचालन की उलटी गिनती

    उधर, भोपाल मेट्रो का संचालन भी अक्टूबर माह से शुरू होने की तैयारी है। आरेंज लाइन के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली से आई कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) की टीम एक बार निरीक्षण कर चुकी है। अंतिम निरीक्षण के बाद मेट्रो को संचालन की अनुमति मिल जाएगी और उद्घाटन की तारीख घोषित कर दी जाएगी।

    अधिकारियों का क्या कहना

    सुमित सेन, मैनेजर, चार्टर्ड कंपनी का कहना है कि "PBS का टेंडर नवंबर में समाप्त हो रहा है। प्रोजेक्ट को पांच साल से अधिक समय तक चलाया गया है, इसलिए इसे आसानी से एक्सटेंशन मिलेगा। अब इसे खासतौर पर मेट्रो यात्रियों की सुविधा से जोड़ा जा रहा है।"

    नितिन दवे, पीआरओ, भोपाल स्मार्ट सिटी का कहना है कि "कार्य योजना बनाकर चार्टर्ड कंपनी को दी गई है। जल्द ही यह काम शुरू होगा। मेट्रो यात्रियों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है।"

