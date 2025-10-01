MP में उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: कई कंपनियों से पालिसी लेने के बाद भी बीमा क्लेम नहीं होगा निरस्त, मिलेगा मुआवजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि बीमा कंपनी केवल इस आधार पर क्लेम निरस्त नहीं कर सकती कि व्यक्ति ने अन्य कंपनियों से भी पालिसी ले रखी है। आयोग ने माना कि कंपनी द्वारा बेवजह क्लेम निरस्त करने से परिवादी परेशान हुआ है। आयोग ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी ब्याज सहित 50 लाख रुपये क्लेम राशि का भुगतान करे। इसके अलावा मानसिक परेशानी के हर्जाने के रूप में 50 हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में 20 हजार रुपये भी देने होंगे।

क्या है मामला यह मामला परिवादी संदीप हारोड़ ने एडवोकेट पंकज खंडेलवाल के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में दायर किया था। परिवाद में कहा गया कि संदीप की माता सुशीला हारोड़ ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से 50 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा पालिसी ली थी। यह पालिसी 8 मार्च 2019 से 7 मार्च 2022 तक के लिए मान्य थी। इसके प्रीमियम के रूप में कंपनी ने 11,849 रुपये जमा करवाए थे।