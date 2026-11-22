नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अकवान अब कमजोर पड़ गया है। हालांकि रविवार सुबह राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में बादलों का डेरा रहा, जिससे दिन में सिहरन बढ़ गई और अधिकतम तापमान तेजी से लुढ़क गया। भोपाल में सुबह की शुरुआत धुंध के साथ हुई, वहीं शाम साढ़े पांच बजे तक उमरिया में सात और बालाघाट के मलाजखंड में दो मिलीमीटर वर्षा हुई।

कई शहरों में दिन का पारा सामान्य से 6.4 डिग्री तक पहुंचा दिन भर सूरज के बादलों में छिपे रहने का असर यह हुआ कि कई शहरों में दिन का पारा सामान्य से 6.4 डिग्री तक नीचे आ गया, जबकि रात की ठंड अचानक गायब हो गई। वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि वातावरण में नमी, धीमी हवा और ठंडी जमीन के चलते कोहरे के अनुकूल हालात बन गए हैं। सोमवार को जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग में घना कोहरा छाने और दृश्यता घटने के आसार हैं।