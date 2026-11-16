भोपाल में 8 कारों का काफिला लेकर पहुंचे जुआरी, थाने से 100 मीटर दूर फ्लैट में जमाया अड्डा, 15 गिरफ्तार

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में जुआरियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर जुए का फड़ जमाने में भी डर नहीं रहा। रविवार रात शाहपुरा थाने से करीब 100 मीटर दूर गौरव ग्रीन गार्डन के सामने स्थित इंडेक्स अपार्टमेंट के फ्लैट में 15 लोग ताश के पत्तों पर हार-जीत के दांव लगा रहे थे। जुआ खेलने पहुंचे आरोपित आठ चार पहिया वाहनों के काफिले के साथ आए थे।

फ्लैट में दबिश देकर सभी को पकड़ा मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रात करीब 12:25 बजे फ्लैट में दबिश देकर सभी को पकड़ लिया। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। थाना प्रभारी संतोष मरकाम ने बताया कि फ्लैट के नीचे संदिग्ध वाहनों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर टीम ने सहायक पुलिस आयुक्त हबीबगंज से सर्च वारंट लिया और कार्रवाई की।