Gandhi Jayanti Special: जब गांधीजी के लिए बच्ची ने उतार दी थी अंगूठी, भोपाल रेलवे स्टेशन का वो भावुक नजारा जो इतिहास बन गया

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। महात्मा गांधी का भोपाल से जुड़ाव स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। वर्ष 1929 में बापू पहली बार भोपाल आए थे और यहां तीन दिन रुके थे। इस दौरान उन्होंने प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया, जनसभा को संबोधित किया और मोढ़ समाज के लोगों से मुलाकात की। इसके चार साल बाद, 1933 में हरिजन यात्रा के दौरान भी वे भोपाल रेलवे स्टेशन पर रुके और लोगों से संवाद किया। गांधीजी के इन ऐतिहासिक पड़ावों में से कुछ आज भी मौजूद हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कई यादें समय के साथ धुंधली पड़ गई हैं।

राहत मंजिल में ठहरे थे बापू, प्रांगण में हुई थी प्रार्थना भोपाल स्वातंत्र्य आंदोलन स्मारक समिति के संस्थापक सचिव डा. आलोक गुप्ता के अनुसार, गांधीजी 8 से 10 सितंबर 1929 तक राहत मंजिल में ठहरे थे। यह इमारत तत्कालीन नवाब के आवास अहमदाबाद पैलेस के पास स्थित थी और उस समय विशिष्ट अतिथियों के ठहरने के लिए इस्तेमाल होती थी। बापू के प्रवास के दौरान इसे खादी से सजाया गया था।

9 सितंबर को यहां प्रार्थना सभा हुई, जिसमें कस्तूरबा गांधी, मीराबेन और अन्य आमंत्रित अतिथियों ने हिस्सा लिया था। गुप्ता के अनुसार, स्वतंत्रता के बाद भोपाल रियासत के भारत में विलय को लेकर विचार-विमर्श के दौरान रियासत विभाग के सचिव वीपी मेनन भी इसी इमारत में ठहरे थे। बाद में राहत मंजिल को पूरी तरह ढहा दिया गया और आज उसका कोई अवशेष नहीं है। बेनजीर मैदान में हुई थी ऐतिहासिक जनसभा 10 सितंबर 1929 को बेनजीर मैदान में गांधीजी की जनसभा हुई थी। डा. गुप्ता के मुताबिक, तत्कालीन रियासत प्रशासन उनकी यात्रा की जानकारी गोपनीय रखना चाहता था, ताकि राष्ट्रवादी कार्यकर्ता और आम लोग उनसे न मिल सकें। हालांकि, स्वतंत्रता सेनानी पं. माखनलाल चतुर्वेदी, जमनालाल बजाज और स्थानीय युवाओं के प्रयासों से सभा आयोजित हुई। पूर्व राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा भी उस सभा के प्रत्यक्षदर्शियों में शामिल थे। इस मैदान का संबंध भोपाल रियासत के भारत में विलय से भी है। 1 जून 1949 को यहां पहली बार शासकीय स्तर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। डा. गुप्ता के अनुसार, यह ऐतिहासिक स्थल आज भी अपेक्षित पहचान और संरक्षण से वंचित है।