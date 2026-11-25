नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव की सुविधाओं का विस्तार होने जा रहा है। भोपाल कोच फैक्ट्री परिसर में 146 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है। इसके तैयार होने के बाद वंदे भारत ट्रेनों की नियमित जांच के साथ उनके बड़े स्तर के रखरखाव की सुविधा भी भोपाल में ही उपलब्ध होगी।

अभी इन ट्रेनों का केवल साप्ताहिक निरीक्षण रानी कमलापति स्थित डिपो में किया जा रहा है। नए डिपो के शुरू होने से मध्यम और लंबी अवधि के मेंटेनेंस के लिए भी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। इससे भोपाल रेल मंडल की रखरखाव क्षमता बढ़ेगी और आधुनिक ट्रेनों के संचालन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।