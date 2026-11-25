नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी चार माह तक होल्ड रहने के बाद सोमवार रात आखिरकार घोषित कर दी गई, लेकिन इस घोषणा ने संगठन में उत्साह से ज्यादा असंतोष और सियासी हलचल पैदा कर दी है। कार्यकारिणी प्रदेश नेतृत्व ने भोपाल से स्थानीय प्रमुख नेताओं की सहमति के आधार पर जारी की है। खास बात यह है कि शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र यादव को इसकी भनक तक नहीं थी। कार्यकारिणी घोषित होने के बाद मंगलवार दोपहर तक उनका मोबाइल बंद रहा। इससे संगठन के भीतर उनके अधिकार और प्रदेश नेतृत्व के साथ तालमेल को लेकर सवाल उठने लगे हैं।