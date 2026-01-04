मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर त्रासदी पर भोपाल में 'घंटा बजाओ' आंदोलन, कांग्रेस ने सांसदों-विधायकों के आवास पर किया प्रदर्शन, मंत्री के इस्तीफे की मांग

    Indore Water Tragedy: इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई 16 असमय मौतों को लेकर राजधानी में कांग्रेस ने रविवार को जमकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कांग्रे ...और पढ़ें

    By Brijendra RishishwarEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 08:28:10 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 08:28:10 PM (IST)
    इंदौर त्रासदी पर भोपाल में 'घंटा बजाओ' आंदोलन, कांग्रेस ने सांसदों-विधायकों के आवास पर किया प्रदर्शन, मंत्री के इस्तीफे की मांग
    इंदौर त्रासदी पर भोपाल में 'घंटा बजाओ' आंदोलन।

    HighLights

    1. इंदौर जल त्रासदी का भोपाल में विरोध प्रदर्शन
    2. दूषित पानी से हुई मौतों पर भड़की कांग्रेस
    3. बैरसिया से हुजूर तक भाजपा नेताओं का घेराव

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई 16 असमय मौतों को लेकर राजधानी में कांग्रेस ने रविवार को जमकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार, जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल (ग्रामीण) के अध्यक्ष अनोखी मान सिंह पटेल और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को भाजपा के हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायकों और सांसद के आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया।

    'घंटा बजाओ' आंदोलन किया

    कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल सांसद आलोक शर्मा और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा , भगवान दस सबनानी और बैरसिया विधायक विष्णु खत्री के के आवास के बाहर 'घंटा बजाओ' आंदोलन कर सरकार को जगाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने शासन को प्रतीक स्वरूप गंदे पानी की बोतलें भी सौंपी। इस दौरान राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एमपीनगर एसीपी आशीष भारद्वाज को सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में इंदौर की घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को तत्काल बर्खास्त किया जाए।


    जमकर हुई नारेबाजी

    प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। विधायक और सांसद के आवास के बाहर 'कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा दो, दूषित पानी से मौतें बंद करो' और घोटालेबाज सरकार होश में आओ जैसे नारों से परिसर गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया और चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला, तो आंदोलन उग्र किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- इंदौर के बाद अब बुरहानपुर में 'कोहराम', नलों से टपका बदबूदार पानी, गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी में डायरिया का खतरा

    विधायक के आवास का भी किया घेराव

    पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक भगवानदास सबनानी के 45 बंगले स्थित निवास के बाहर, "घंटे बजाकर" विरोध प्रदर्शन किया गया। जिसमें में पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती संतोष कसाना, पार्षद योगेन्द्र सिंह गुड्डू चौहान, प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

    मृतक के स्वजनों को एक करोड़ की मांग

    प्रत्येक मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपये की मुआवजा राशि दी जाए। दूषित पानी के कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इस विरोध प्रदर्शन में सेवादल के मुख्य संगठक अवनीश भार्गव, प्रदेश कांग्रेस सचिव राजकुमार सिंह, जितेंद्र मिश्रा, अशोक मारण, गायत्री प्रसाद शर्मा और बहादुर तोमर प्रमुख रूप से शामिल थे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.