इंदौर त्रासदी पर भोपाल में 'घंटा बजाओ' आंदोलन, कांग्रेस ने सांसदों-विधायकों के आवास पर किया प्रदर्शन, मंत्री के इस्तीफे की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई 16 असमय मौतों को लेकर राजधानी में कांग्रेस ने रविवार को जमकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार, जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल (ग्रामीण) के अध्यक्ष अनोखी मान सिंह पटेल और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को भाजपा के हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायकों और सांसद के आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया।

'घंटा बजाओ' आंदोलन किया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल सांसद आलोक शर्मा और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा , भगवान दस सबनानी और बैरसिया विधायक विष्णु खत्री के के आवास के बाहर 'घंटा बजाओ' आंदोलन कर सरकार को जगाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने शासन को प्रतीक स्वरूप गंदे पानी की बोतलें भी सौंपी। इस दौरान राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एमपीनगर एसीपी आशीष भारद्वाज को सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में इंदौर की घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को तत्काल बर्खास्त किया जाए।