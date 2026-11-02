त्विषा शर्मा मामले में CBI का खुलासा; क्राइम सीन मैनेज करने सास ने मौत के अगले दिन जुटाए थे CCTV

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मॉडल-एक्ट्रेस त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने काउंटर एफिडेविट में कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक, घटना के अगले ही दिन मुख्य आरोपी सास गिरिबाला सिंह ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ और क्राइम सीन को मैनेज करने के लिए सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश की थी।

सीबीआई ने आशंका जताई है कि प्रभावशाली बैकग्राउंड के चलते गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह भोपाल में चल रहे ट्रायल को प्रभावित कर सकते हैं और गवाहों को डरा-धमका सकते हैं। जुटाए गए थे CCTV फुटेज सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 13 मई 2026 को आरोपी गिरिबाला सिंह (जो कि रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं) ने सीसीटीवी तकनीशियन को फोन करके घटना के समय के फुटेज की कॉपी निकलवाई थी।

इसी दिन उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर की संचालिका से मृतका त्विषा के 12 मई को वहां आने-जाने की जानकारी मांगी और अपने आदमियों को भेजकर वहां के सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर लिए। जांच एजेंसी ने इसे केस से जुड़े सबूतों को प्रभावित करने की अहम कड़ी माना है।