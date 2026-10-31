त्विषा शर्मा मामले में नया खुलासा, मौत के बाद गिरिबाला सिंह ने जज, DGP और ACS को लगाया था फोन

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अभिनेत्री-मॉडल त्विषा शर्मा की मौत के मामले में आरोपित पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत का विरोध करते हुए पीड़ित पक्ष ने जबलपुर हाई कोर्ट में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए हैं। इनमें 12 और 13 मई 2026 की कॉल डिटेल के अनुसार, गिरिबाला ने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से फोन पर संपर्क किया था।

पूर्व न्यायाधीश, एडीजे और डीजीपी स्तर के अधिकारियों से हुई थी बात पेश दस्तावेजों के अनुसार, गिरिबाला ने हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश से चार बार फोन पर बात की। भोपाल में पदस्थ एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश से 12 बार और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के एक अधिकारी से चार बार फोन पर बात की।

इसी दौरान उन्होंने महानिदेशक स्तर के आईपीएस अधिकारी से छह बार और एक अन्य अतिरिक्त जिला न्यायाधीश से एक बार फोन पर संपर्क किया था। एम्स में मौजूदगी और ब्यूटी पार्लर से सीसीटीवी फुटेज जुटाने के आरोप आपत्ति में कहा गया है कि 12-13 मई की दरमियानी एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भी एम्स भोपाल में गिरिबाला के परिवार के साथ मौजूद थे। वह परिवार के सदस्य नहीं थे। इसके समर्थन में आरोपितों के परिवार के व्हाट्सएप समूह में 20 मई को भेजे गए संदेश का हवाला दिया है। यह भी पढ़ें- आरबीआई भोपाल में पकड़े गए 100 रुपये के 22 जाली नोट, धार करेंसी चेस्ट से भेजी गई थी खेप, FIR दर्ज न्यायालय में पेश 56 पेज दस्तावेजों के मुताबिक, 13 मई को गिरिबाला ने एक ब्यूटी पार्लर की संचालक को फोन कर त्विषा के 12 मई को पार्लर आने, समय, भुगतान के माध्यम और सीसीटीवी कैमरों के बारे में पूछा था। सीबीआई को दिए बयान में पार्लर संचालिका ने इसकी पुष्टि की है। बाद में कुछ लोग सीसीटीवी फुटेज लेने पार्लर पहुंचे थे।