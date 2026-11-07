त्विषा शर्मा केस: हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं गिरिबाला सिंह

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ से नियमित जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।

इससे पहले चार नवंबर को हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी थी। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने मामले में जांच जारी होने और महत्वपूर्ण फोरेंसिक व डिजिटल साक्ष्य की रिपोर्ट लंबित होने को ध्यान में रखते हुए राहत देने से इन्कार किया था।