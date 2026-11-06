त्विषा शर्मा मौत मामले में SC में सुनवाई, CBI ने दाखिल किया 11 पेज का जवाब, आरोपी पक्ष ने मांगा समय

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्विषा शर्मा मौत मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वयं की। सुनवाई के दौरान मामले के स्थानांतरण को लेकर आरोपितों की ओर से पेश वकील ने समय देने की मांग की।

जवाब को पढ़ने के लिए उन्हें समय चाहिए पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अंकुर पाण्डेय ने बताया कि आरोपित पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से इस मामले में 11 पेज का जवाब दाखिल किया गया है। जवाब को पढ़ने और उस पर अपनी प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए उन्हें समय चाहिए।