फर्जी पार्सल कॉल से छात्रा का फोन किया हैक, रुपये नहीं मिले तो ठगों ने सहेलियों से आपत्ति तस्वीरें मांगीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अशोका गार्डन क्षेत्र की एक छात्रा पार्सल डिलेवरी स्कैम का शिकार हो गई। ठगों ने उसका मोबाइल नंबर हैक कर सहेलियों से रुपये की मांग की। वहीं जब उसकी सहेलियों ने रुपये नहीं भेजे तो उन्होंने आपत्तिजनक तस्वीरें मांगना शुरू कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर अशोकागार्डन थाने में सुनवाई नहीं होने पर उसने साइबर सेल से संपर्क किया है। छात्रा के अनुसार, उसे एक फोन आया जिसमें कॉलर ने कहा कि उसका एक पार्सल डिलेवर होना है और डिलेवरी ब्वॉय उससे संपर्क नहीं कर पा रहा है।

छात्रा का वाट्सएप अपने मोबाइल में लॉगिन किया कॉलर ने उसे एक नंबर देकर डिलेवरी ब्वाय से बात करने को कहा। छात्रा जैसे ही उस नंबर पर काल करती है, उसके मोबाइल में *21 कॉल फॉरवर्डिंग कोड सक्रिय हो जाता है, जिससे उसके नंबर पर आने वाली सभी कॉल और ओटीपी ठगों तक पहुंचने लगे। ठगों ने इसी का फायदा उठाकर छात्रा का वाट्सएप अपने मोबाइल में लॉगिन कर लिया। इसके बाद उन्होंने उसकी सहेलियों को चैट कर पहले रुपयों की मांग की।