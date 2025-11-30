Bhopal News: पीछा करके रोकती रही मां... बेटी ने पांच मंजिला इमारत से कूदकर दी जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अयोध्यानगर स्थित रीगल ट्रेजर काम्पलेक्स में एक मां के सामने उसकी बेटी ने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। किशोरी मनोरोग से पीड़ित थी और पहले भी इस तरह के कदम उठाने की चेष्टा कर चुकी थी। रविवार को भी जब वह फ्लैट का दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो अनहोनी की शंका में उसकी मां पीछा करने लगी। बेटी को छत की ओर जाते दिख मां की चिंता बढ़ी तो वह तेजी से उसका पीछा करने लगी।

मनोरोग से जूझ रही थी किशोरी किशोरी ने छत पर पहुंचकर बाउंड्री की दौड़ लगा दी, उसकी मां ने तेज-तेज आवाज लगाकर उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन बेटी ने एक नहीं सुनी और पांचवीं मंजिल से छलांग लगा दी। बिल्डिंग के बाहर उसका खून से लथपथ शव पड़ा मिला। अयोध्यानगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल भिजवाया। पुलिस को मिली प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि किशोरी तीन साल से मनोरोग से जूझ रही थी और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।