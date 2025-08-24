लिव-इन पार्टनर से लड़ाई के बाद गर्लफ्रेंड ने लगाई फांसी, परिवार के साथ रुकना चाहता था लड़का

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शाहपुरा गांव में एक युवती ने लिवइन पार्टनर से विवाद के बाद फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। लिवइन पार्टनर अपने परिवार के साथ बरखेड़ी में रात रूकने को कह रहा था, जबकि युवती उसे घर बुला रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच फोन पर शनिवार देर रात विवाद हो रहा था। फोन कटने के बाद युवती फांसी के फंदे पर झूल गई।

मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला वहीं कुछ देर बाद पार्टनर ने उसे दोबारा फोन किए तो कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद युवती के फांसी लगाने का पता चला। शाहपुरा पुलिस का कहना है कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। एएसआइ मुंशीराम धाकड़ ने बताया कि 19 वर्षीय तनवी सूर्यवंशी बरखेड़ा पठानी की रहने वाली है। पड़ोस के सौरभ डोंगारे से लंबे समय से उसका प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों करीब दो महीने से शाहपुरा गांव में एक किराये के कमरे में लिवइन में रह रहे थे।