Chhindwara में अवैध शराब को लेकर गुलाबी गैंग का हंगामा, अहातों पर तोड़फोड़, आग लगाने की कोशिश भी की

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। अवैध तरीके से संचालित हो रहे अहातों के खिलाफ गुलाबी गैंग की टीम ने आर-पार की लड़ाई छेड़ दी है। रविवार दोपहर को गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा के नेतृत्व में फव्वारा चौक स्थित शराब दुकानों के आसपास चल रहे अवैध अहातों को निशाना बनाया गया। अवैध अहातों पर तोड़फोड़ की गई और उसमें आग लगाने की भी कोशिश की गई।

कमांडर गुलाबी गैंग मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ पूर्णिमा वर्मा ने आरोप लगाया कि पुलिस के संरक्षण में अहाते चल रहे हैं। हालत बिगड़ते देख दुकानदारों ने दुकान के शटर गिरा दिए और मौके पर आकर गुलाबी गैंग से माफी मांगी। संचालकों ने कहा कि अब सोमवार से अहाते नहीं खोलेंगे।

गुलाबी गैंग ने दी सख्त चेतावनी पूर्णिमा वर्मा ने सख्त चेतावनी दी, अगर अवैध अहाते बंद नहीं हुए तो इन स्थानों को आग के हवाले कर देंगे। इससे पहले शनिवार को भी गुलाबी गैंग ने परतला दुकान में चल रहे अवैध अहाते को निशाना बनाया था बीते तीन दिनों से इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, लेकिन रविवार को कार्रवाई ने उग्र रूप ले लिया । महिलाओं ने बस स्टैंड के पास शराब दुकान और आसपास के अहातों पर दबिश देकर तोड़फोड़ की थी। रविवार को फव्वारा चौक क्षेत्र में फिर से अहाते खुले मिले तो गुलाबी गैंग ने दोबारा धावा बोला। यह भी पढ़ें- Ran Samvad in MP: ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का बड़ा मंथन... रक्षा मंत्री, सीडीएस व सेनाध्यक्ष होंगे शामिल पुलिस की मौजूदगी पर उठे सवाल सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बस स्टैंड और फव्वारा चौक- दोनों जगह पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने न तो महिलाओं को रोका और न ही विवाद सुलझाने की कोशिश की। इसकी वजह से हालात इतने बिगड़ गए कि अहाते में आग लगाने तक की नौबत आ गई।