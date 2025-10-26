मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दिवाली के बाद भोपाल सराफा बाजार में मंदी, सोना-चांदी के भाव गिरे, जानें आज कितना है दाम

    धनतेरस और दिवाली के दौरान लगातार सोना-चांदी की कीमतें बढ़ रही थीं, लेकिन जैसे ही दिवाली का त्योहार समाप्त हुआ, सराफा बाजार में मायूसी छा गई। बीते आठ दिनों में सोना (24 कैरेट) लगभग सात हजार रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी करीब 29 हजार रुपये प्रति किलो सस्ती हो चुकी थी।

    By lalit katariya
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 05:49:07 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 05:49:06 AM (IST)
    दिवाली के बाद भोपाल सराफा बाजार में मंदी, सोना-चांदी के भाव गिरे, जानें आज कितना है दाम
    दिवाली के बाद भोपाल सराफा बाजार में मंदी

    नईदुनिया, भोपाल। धनतेरस और दिवाली के दौरान लगातार सोना-चांदी की कीमतें बढ़ रही थीं, लेकिन जैसे ही दिवाली का त्योहार समाप्त हुआ, सराफा बाजार में मायूसी छा गई। बीते आठ दिनों में सोना (24 कैरेट) लगभग सात हजार रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी करीब 29 हजार रुपये प्रति किलो सस्ती हो चुकी थी। हालांकि शनिवार को सोने में थोड़ा सुधार देखा गया, जबकि चांदी 1,29,000 रुपये प्रति किलो पर स्थिर रही। वहीं 24 कैरेट सोना 1,25,600 रुपये प्रति तौला तक पहुंच गया।

    उल्लेखनीय है कि 17 अक्टूबर को 24 कैरेट सोना 1,33,500 रुपये प्रति तौला और चांदी 1,75,000 रुपये प्रति किलो थी।

    चाल में बदलाव हो सकता है

    सराफा महासंघ भोपाल के संगठन महामंत्री व प्रवक्ता नवनीत अग्रवाल ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति के चलते आने वाले दिनों में बाजार की चाल में बदलाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि दिवाली और धनतेरस के दौरान कारोबार अच्छा रहा और सोना-चांदी के भावों में तेजी भी आई थी, लेकिन त्योहार के बाद बाजार में आमतौर पर कुछ दिनों तक मंदी जैसा माहौल बन जाता है। शनिवार को 22 कैरेट सोना 1,11,600 रुपये और 18 कैरेट सोना 91,700 रुपये प्रति तौला पर रहा।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.