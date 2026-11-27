नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भारतीय मानक ब्यूरो, भोपाल शाखा कार्यालय की टीमों ने अनिवार्य हालमार्किंग नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नीमच जिले के तीन आभूषण प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। इस तलाशी और जब्ती की कार्रवाई में लगभग 50 लाख रुपये बाजार मूल्य के कुल 50 सोने के आभूषण (वजन 401.81 ग्राम) जब्त किए गए हैं।

जांच के दौरान 17 आभूषणों (108.26 ग्राम) पर फर्जी बीआइएस हालमार्क लगा पाया गया, जबकि 33 आभूषण (293.55 ग्राम) बिना किसी वैध हालमार्क के बिक्री के लिए रखे गए थे।

तीन विशेष टीमों का गठन कर यह कार्रवाई की

हम बता दें कि नीमच जिला भारत सरकार की अनिवार्य हालमार्किंग व्यवस्था के दायरे में आता है, जहां बिना हालमार्क वाले सोने के आभूषण बेचना प्रतिबंधित है। नियमों के अनुपालन की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के समन्वय में चार-चार सदस्यों वाली तीन विशेष टीमों का गठन कर यह कार्रवाई की गई। इस दल में बीआइएस भोपाल के निदेशक एवं वैज्ञानिक-ई मोहम्मद तौसीफ, उपनिदेशक आशुतोष राय, संजय कुमार विश्वकर्मा, हरिओम मीणा और सहायक निदेशक किशन कन्हैया लाल शामिल थे।